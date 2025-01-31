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Заключенный сбежал во время экскурсии в парижский музей

В Париже заключенный совершил побег во время музейной экскурсии
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Christophe Ena/AP

Во Франции заключенный сбежал из-под стражи во время музейной экскурсии. Об этом сообщил телеканал France 3.

Инцидент произошел 29 января, когда группа из шести заключенных, отбывающих наказание в тюрьме Вильпента в департаменте Сена-Сен-Дени, отправилась на экскурсию в Музей человека в Париже. По данным источника, который сообщил о побеге, за группой наблюдали пятеро надзирателей и тюремный охранник.

28-летнему мужчине, осужденному за тяжкое преступление, удалось принять участие в этой поездке, несмотря на запрет прокуратуры. Он оторвался от сопровождающих на Северном вокзале. Охранник пытался преследовать беглеца, но безуспешно. Спустя два дня поисков его местонахождение остается неизвестным.

Ранее албанцу удалось сбежать из итальянской тюрьмы, когда он выносил мусор.

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