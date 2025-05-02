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«Росатом» надеется вернуться к проекту Балтийской АЭС

Лихачев: «Росатом» не исключает возвращения к проекту Балтийской АЭС
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kremlin.ru

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о возможности возобновления проекта строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС.

В ходе визита в регион он подчеркнул, что проект пока приостановлен, но «Росатом» рассматривает его как перспективный, ожидая благоприятных экономических и политических условий для его реализации.

«Мы рассматриваем проект Балтийской АЭС как отложенный, а не отмененный», – сказал Лихачев журналистам.

Глава Росатома отметил, что было бы логично, если бы у Калининградской области появился свой устойчивый источник энергии, зеленый, атомный, на столетие вперед.

«Это подспорье в том числе и для выполнения задания президента по скорейшему переходу Калининградского региона на принципы электродвижения», - подчеркнул чиновник.

До этого Лихачев заявил, что вариант с якобы возможной передачей Запорожской АЭС под управление США является ненаучной фантастикой. По словам Лихачева, это российский объект, находящийся на территории России.

Ранее сообщалось, что «Росатом» обсуждает с двумя странами сотрудничество на Севморпути.

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