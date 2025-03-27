«Росатом» обсуждает с двумя странами сотрудничество на Севморпути

Лихачев: Россия обсуждает сотрудничество по Севморпути с Турцией и Вьетнамом

Госкорпорация «Росатом» обсуждает с Турцией и Вьетнамом сотрудничество, связанное с деятельностью на Северном морском пути (СМП). Об этом журналистам сообщил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Тема развития СМП в течение прошлого года неоднократно поднималась во время встреч главы государства, руководителя правительства с иностранными лидерами», — сказал он.

Лихачев отметил, что Росатом открыт для совместных проектов со странами Азии и Ближнего Востока по арктическим проектам.

«Подписаны межправсоглашения, созданы российско-китайская рабочая группа, российско-индийская группа. Эти формирования уже начали свою работу, — проинформировал глава «Росатома».

До этого председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Северный морской путь — это одна из самых перспективных транспортных артерий в мире, развитие которого оправдало себя полностью.

Ранее глава Мурманской области предложил запустить нацпроект по развитию Севморпути и Арктики.