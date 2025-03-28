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«Росатом» ответил на вариант передачи Запорожской АЭС под управление США

Лихачев назвал вариант с передачей ЗАЭС под управление США ненаучной фантастикой
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вариант с якобы возможной передачей Запорожской АЭС под управление США является ненаучной фантастикой. Об этом изданию Life заявил Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Это ненаучная фантастика», — подчеркнул он.

По словам Лихачева, это российский объект, находящийся на территории России.

20 марта украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд обсудили передачу США украинских АЭС. Газета The New York Times писала, что идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима.

Зеленский тогда же сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.

В свою очередь глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб оказалась «немного удивлена» обсуждением США и РФ темы контроля над ЗАЭС. Политик заявила, что Украина намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС и вопрос совместной эксплуатации с Россией атомной электростанции не рассматривается.

Ранее в «Росатоме» оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС.

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