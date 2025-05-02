В Турции рассказали о состоянии людей на борту атакованного у Мальты судна

В настоящее время состояние людей, которые находятся на борту перевозящего гуманитарную помощь корабля Conscience, нормальное, их жизням ничто не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

«Известно, что экипаж и пассажиры, находящиеся на борту, находятся в нормальном состоянии здоровья. В настоящее время в сотрудничестве с мальтийскими властями проводятся необходимые работы по переводу наших граждан в безопасное место», — говорится в сообщении.

Судно в составе «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа на борту потерпело бедствие у берегов Мальты 2 мая. По данным катарского телеканала Al Jazeera, пробоина возникла в результате атаки израильского дрона. Журналисты отметили, что он ударил по кораблю, который пытался прорвать блокаду палестинского анклава.

Как сообщила CNN пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар, на борту находились 30 правозащитников из разных стран. Они более девяти часов ждали эвакуации с тонущего судна.

Ранее в правительстве Мальты раскрыли подробности о судне, потерпевшем бедствие.