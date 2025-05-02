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Примерно 5% россиян назвали слово «окей» раздражающим

ФОМ: около половины россиян считают необходимым регулировать количество иностранных слов
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Shutterstock/FOTODOM

Слово «окей» раздражает 5% россиян, а более половины граждан признались, что им не нравится использование заимствованных иностранных слов в общении. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

51% опрошенных россиян считают, что государство должно регулировать использование заимствованных слов и выражений.

Отмечается также динамика в сторону большего недовольства граждан иностранными словами. Если в 2014 году использование иностранных слов людьми в своем окружении считали неуместным или раздражающим назвали 38% опрошенных, то в 2025 году этот показатель достиг отметки в 50%.

Число тех, кого абсолютно устраивали иностранные слова в их повседневной жизни за 11 лет снизилось с 49 до 44%.

В опросе приняли участие 1500 граждан из 51 субъекта РФ.

11 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка. Нормативный акт направлен, среди прочего, на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка в средствах массовой информации. Согласно проекту, все вывески, надписи и информация о товарах и акциях должны быть на русском языке.

Ранее в Ярославле запретили использовать иностранные слова на вывесках.

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