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В Ярославле запретили использовать иностранные слова на вывесках

Мэр Ярославля Молчанов запретил использовать иностранные слова на вывесках

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Анатолий Медведь/РИА Новости

В Ярославле вышло постановление, которое запрещает использовать иностранные слова и выражения на городских вывесках. Соответствующий документ подписал мэр Ярославля Артем Молчанов, говорится на сайте агентства по рекламе и наружной информации города.

Исключения допускаются лишь на использование зарегистрированных товарных знаков и случаев, предусмотренных международными договорами.

«Вступило в силу постановление мэрии города Ярославля от 07.11.2024 № 967, которым внесены изменения в постановления мэрии города «О размещении информационных конструкций на территории города Ярославля»», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что комитет Госдумы по экономической политике планирует рассмотреть законопроект о запрете использования англицизмов в рекламе.

В 2023 году сообщалось, что депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов, законопроект уже внесен в Госдуму. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, – «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.

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