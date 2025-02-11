Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.
Нормативный акт направлен, среди прочего, на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка в средствах массовой информации.
В рамках инициативы предлагается ввести ограничения на использование англицизмов и иностранных слов, особенно в общественных местах. Согласно проекту, все вывески, надписи и информация о товарах и акциях должны быть на русском языке. Кроме того, предлагается запретить присваивать иностранные названия жилым комплексам, поселкам и микрорайонам.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил, в том числе, председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект важным, поскольку государственный язык является основой национальной идентичности.
7 февраля первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил, что переходный период для замены бизнесом иностранных вывесок после принятия закона о защите русского языка займет не менее года.
Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.