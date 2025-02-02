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В Башкирии арестовали вора в законе из-за драки на пляже

В Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже
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Telegram-канал «SHOT»

В Башкирии арестовали вора в законе из-за драки на пляже. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам источника, бизнесмена Станислава Куликова обвинили в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе республики. При этом источник SHOT сообщил, что пляж принадлежит жене Куликова. По этой причине он решил прогнать туристов. Близкие утверждают, что Куликов защищал супругу.

Издание сообщило, что в 2022 Куликову присвоили статус вора в законе, что означает закрепление сферы влияния на территории региона. Помимо статьи о хулиганстве, Куликову теперь вменяют «занятие высшего положения в преступной иерархии». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) задержали в подмосковной Балашихе. Telegram-канал SHOT писал, что молодой человек скрывался от правоохранительных органов с конца 2024 года. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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