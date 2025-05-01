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В МЧС рассказали об ответственности за жарку шашлыков на балконе

МЧС России напомнило об ответственности за жарку шашлыков на балконе
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Shutterstock

Приготовление шашлыков на балконе грозит крупным штрафом, а в случае пожара — уголовным делом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что штраф по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Во время действия особого противопожарного режима штраф удваивается: для физических лиц до 20 тысяч рублей, для юридических — до 800 тысяч рублей.

Если во время приготовления шашлыков на балконе будет повреждено чужое имущество или причинен вред здоровью, то будет наложен административный штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

До этого ведущий эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, что в сутки человеку рекомендуется потреблять не более 300-500 граммов шашлыка при отсутствии проблем с пищеварением.

Также диетолог Нурия Дианова рассказала, что россиянам, решившим готовить во время майских праздников шашлыки, лучше выбрать для этого растительное мясо. По ее словам, аналог обычному мясу позволяет сделать блюдо не менее вкусным, однако намного более полезным для здоровья.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасности при приготовлении шашлыка.

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