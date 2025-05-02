В Дагестане загорелось административное здание

В столице Республики Дагестан, Махачкале, горит здание союза потребительских обществ. Об этом сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале.

Как уточнили городские власти, горит крыша четырехэтажной постройки по адресу: ул. Манташева, 58.

«Напоминаем жителям города о важности не блокировать проезд экстренных служб к подъездам. Это поможет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность всех граждан», — говорится в сообщении мэрии.

2 мая пожар произошел в кафе на станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике рассказали, что заведение общественного питания загорелось ночью. Пожар начался примерно в 1:37 мск и был ликвидирован к 6:10 мск. Уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

1 мая в элитном поселке Потапово на юго-западе Москвы загорелись два деревянных дома. На место происшествия выезжали 31 сотрудник экстренных служб и восемь единиц техники.

Ранее в Республике Карелия женщина чуть не сожгла дом, пока чистила печь.