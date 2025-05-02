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На горе Эльбрус сгорело кафе

МЧС РФ: в кафе на высоте 3,5 тысячи метров на горе Эльбрус произошел пожар
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МЧС России

Пожар произошел в кафе на станции «Мир», расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что заведение общественного питания загорелось в ночь на 3 мая. Пожар начался примерно в 1:37 мск и был ликвидирован к 6:10 мск.

«Пожар потушен подручными средствами. <...> Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Теперь специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания, и все обстоятельства случившегося.

1 мая в элитном поселке Потапово на юго-западе Москвы загорелись два деревянных дома. На место происшествия выезжали 31 сотрудник экстренных служб и восемь единиц техники.

По данным столичного управления МЧС РФ, площадь возгорания составила 470 квадратных метров. Огнеборцам удалось ликвидировать пламя, но без пострадавших не обошлось. В ведомстве уточнили, что травмы получили два человека.

Ранее в Республике Карелия женщина чуть не сожгла дом, пока чистила печь.

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