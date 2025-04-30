Россиянка решила почистить печь и устроила пожар в доме

В Карелии женщина чистила печь и едва не сожгла дом

В Пудожском районе Карелии сельчанка решила почистить печь, вынесла золу на крыльцо и устроила пожар. Об этом сообщает «Daily Карелия».

Инцидент произошел в поселке Тамбицы, местная жительница наводила порядок в частном доме и решила почистить печь. Она выгребла золу и вынесла ее на крыльцо, терраса загорелась.

Заметив огонь, хозяйка дома обратилась в экстренные службы. Пожарные прибыли на вызов спустя полчаса и потушили возгорание, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

Ранее пенсионер устроил ландшафтный пожар, чтобы сжечь клещей.