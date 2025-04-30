Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка решила почистить печь и устроила пожар в доме

В Карелии женщина чистила печь и едва не сожгла дом
close
Depositphotos

В Пудожском районе Карелии сельчанка решила почистить печь, вынесла золу на крыльцо и устроила пожар. Об этом сообщает «Daily Карелия».

Инцидент произошел в поселке Тамбицы, местная жительница наводила порядок в частном доме и решила почистить печь. Она выгребла золу и вынесла ее на крыльцо, терраса загорелась.

Заметив огонь, хозяйка дома обратилась в экстренные службы. Пожарные прибыли на вызов спустя полчаса и потушили возгорание, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

Ранее пенсионер устроил ландшафтный пожар, чтобы сжечь клещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами