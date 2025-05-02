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Цена на авиабилет в Абхазию может остаться прежней

Турэксперт Ракулова: стоимость билетов в Сухум нормальная по рынку
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Александр Уткин/РИА Новости

Стоимость авиабилетов из Москвы в Сухум может остаться прежней. Об этом сообщила турэксперт Татьяна Ракулова в эфире 360.ru.

Ракулова напомнила, что билеты на первый после 30-летнего перерыва авиарейс по маршруту Москва – Сухум стоили 14700 рублей, и подчеркнула, что это «нормальная» цена в рамках рынка.

«Пока сложно прогнозировать, как поведут себя авиакомпании по ценам, поскольку у них нет конкуренции: 3,5 часа относительно двух суток — это большая экономия времени», — отметила эксперт.

1 мая состоялся первый за 30 лет регулярный рейс по восстановленному маршруту. Самолет вылетел из Внуково в 14:30 по мск и приземлился в аэропорту Сухума в 19:22 по мск.

До этого сообщалось, что спрос на отдых в Абхазии у туристов из России возрос, особенно в свете новостей об авиасообщении. На майские праздники многие россияне запланировали поездки именно туда — на эти даты были забронированы почти все отели.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на грядущее лето Республика Абхазия лидирует среди зарубежных пляжных направлений по числу броней, опережая Турцию.

Ранее Грузия отреагировала на запуск авиарейсов между Россией и Абхазией.

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