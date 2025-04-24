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Стало известно, какой отдых выбирают россияне

Специалист Волков: россияне стали чаще выбирать активные виды отдыха
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Shutterstock

Россияне начали чаще выбирать активные виды отдыха, хотя многие продолжают просто отдыхать у бассейна. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По его словам, среди жителей России также популярны экскурсии, есть запрос на эко и оздоровление. Эксперт подчеркнул, что для ряда граждан важен персонализированный подход.

«Экология — это походы в горы, треккинги и огромное количество развлечений сегодня представляет Краснодарский край. Если вы просто приедете на него, к морю будете ходить не в Анапе, а где-то в другом месте, но путешествовать по Краснодарскому краю, точно море найдете», — отметил Волков.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина до этого говорила, что на предстоящие майские праздники многие россияне поедут отдыхать в Абхазию – на сегодняшний день там на эти даты забронированы почти все отели. Больше всего туристов поедут туда из Ростовской области и Краснодарского края. Активно заселяются отели в Гаграх, Гудауте и Новом Афоне, в Сухуме в ближайшей перспективе они также будут заполнены, отметила эксперт.

Ранее россиянам раскрыли секреты хорошего отдыха в Крыму.

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