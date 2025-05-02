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Губернатор назвал сроки возвращения электричества в Подмосковье

Губернатор Воробьев: в Подмосковье до конца дня восстановят электроснабжение
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Telegram-канал Воробьёв LIVE

Подачу электроэнергии во все дома Московской области должны восстановить до конца текущего дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Самые сложные территории: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный», — написал он.

По словам чиновника, планируется, что в социальных объектах электроснабжение восстановят до 18:00, а в домах — до 23:00.

Также он заявил, что «Россети» направили в пострадавшие территории 69 резервных источников электроснабжения, а от «Мособлэнерго» поступили 26 передвижных электростанций.

2 мая более 400 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества из-за снегопада. Воробьев рассказал, что из-за непогоды на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев. По словам губернатора, по всей области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. Ликвидацией последствий аномальных погодных условий занимаются более 200 аварийных бригад.

Ранее синоптик заявил, что 1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

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