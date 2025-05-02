Сотни населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества из-за снегопада

Более чем в 400 населенных пунктах Подмосковья произошло отключение электроснабжения после аномального майского снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«В период с 1 по 2 мая на территории нескольких городских округов Подмосковья единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей и массовый обрыв электрических сетей», — заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, без электричества остались населенные пункты в городских округах Клин, Солнечногорск, муниципальных округах Истра, Волоколамск, а также в Дмитровском и Талдомском городских округах.

Утром 2 мая глава региона Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Московской области остались без электроснабжения из-за циклона с мокрым снегом и ветром. Губернатор рассказал, что из-за непогоды на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев.

Ранее упавшие деревья и непогода затруднили движение на некоторых участках МЖД.