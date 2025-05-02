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Батарея упала на полуторагодовалого ребенка в Ленобласти и отправила его в больницу

В Ленобласти на полуторагодовалого ребенка упала батарея
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Improvisor/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области батарея упала на маленького ребенка, он попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 1 мая в городе Шлиссельбурге на Затонной улице. Полуторагодовалый ребенок получил травмы в результате падения на него батареи. Малолетнего срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медики госпитализировали малыша для дальнейшего наблюдения и лечения.

По факту случившегося проводится проверка. Инспектор по делам несовершеннолетних занимается выяснением обстоятельств инцидента.

До этого стало известно, что директора петербургской школы, где ребенка прибило шкафом, будут судить за халатность. После случившегося у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения, он попал в реанимацию.

Ранее пьяный мужчина уронил ребенка вниз головой на асфальт в Петербурге.

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