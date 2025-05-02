Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина уронил ребенка вниз головой на асфальт в Петербурге

Mash: в Петербурге пьяный мужчина уронил ребенка вниз головой на асфальт
close
Depositphotos

В Петербурге мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения уронил маленького ребенка вниз головой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел 1 мая на Толубеевском проезде. По информации очевидцев, группа людей отмечала праздник, при этом двое мужчин были пьяны, а мать находившегося с ними ребенка, предположительно, была трезва и пыталась контролировать происходящее. В какой-то момент один из них взял на руки маленького ребенка, но не удержал его, в результате чего малолетний упал головой на асфальт.

Ребенок начал громко кричать после удара, однако никто из компании не вызвал скорую помощь. По словам очевидцев, все участники происшествия вместе с малолетним покинули место происшествия.

До этого пьяная россиянка уронила трехлетнюю дочь. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. У ребенка также подозревают сотрясение мозга.

Ранее в Петербурге ребенка придавило упавшим телевизором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами