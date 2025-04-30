Директора петербургской школы, где ребенка прибило шкафом, будут судить за халатность

В Петербурге будут судить директора школы, где ребенка прибило шкафом

В Петербурге будут судить директора школы, где на второклассника упал шкаф. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственным отделом по Фрунзенскому району завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Собран достаточный объем доказательств вины директора. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 12 февраля в школе, расположенной на Товарищеском проспекте. На одного из учащихся упал шкаф высотой более трех метров. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Позже выяснилось, что сотрудники школы допустили размещение в образовательном учреждении игрового тира без согласования. Он не был закреплен должным образом, и в результате конструкция упала на ребенка.

Ранее в Оренбурге ребенок напоролся на штырь, бегая по гаражам.