Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора петербургской школы, где ребенка прибило шкафом, будут судить за халатность

В Петербурге будут судить директора школы, где ребенка прибило шкафом
close
Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге будут судить директора школы, где на второклассника упал шкаф. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственным отделом по Фрунзенскому району завершено расследование уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Собран достаточный объем доказательств вины директора. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел 12 февраля в школе, расположенной на Товарищеском проспекте. На одного из учащихся упал шкаф высотой более трех метров. Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Позже выяснилось, что сотрудники школы допустили размещение в образовательном учреждении игрового тира без согласования. Он не был закреплен должным образом, и в результате конструкция упала на ребенка.

Ранее в Оренбурге ребенок напоролся на штырь, бегая по гаражам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами