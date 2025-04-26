Продавщица попала в больницу после того, как стеклянная дверца витрины упала ей на голову

В Петербурге стеклянная дверца витрины рухнула на голову работнице магазина

Работница магазина медицинских изделий пострадала, когда пыталась достать клиенту товар. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ТРЦ «РИО». По данным издания, покупательница хотела ознакомиться с составом крема и попросила 31-летнюю работницу достать товар.

Женщина стала открывать витрину ключом, в этот момент стеклянная дверца рухнула ей на голову.

«Продавец сначала не придала случившемуся особого значения, но покупательница сообщила, что у той на голове много крови», – рассказал собеседник.

В аптеке недалеко от магазина фармацевт обработала пострадавшей рану, женщина вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали у продавщицы закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ей оказали всю необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение.

До этого в Петербурге рабочий попал в больницу после вспышки газа на заводе. Мужчина получил сотрясение мозга и ожоги.

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