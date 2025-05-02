Петербуржец лишился пальца из-за несчастного случая на судостроительном заводе

В Петербурге рабочий судостроительного завода лишился пальца на производстве. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 1 мая на судостроительном предприятии, расположенном на улице Корабельной. 69-летний рабочий получил производственную травму, когда его рука попала в механизм во время выполнения трудовых обязанностей.

Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение с рвано-лоскутной раной левой кисти, неполным отрывом пальца, а также травмами сустава и сухожилия. Более подробной информации о его состоянии и прогнозе лечения не поступало.

До этого мигрант упал с 20-го этажа во время работ на петербургской стройке и не выжил. Известно, что мужчина прибыл в Россию в феврале текущего года и состоял на миграционном учете. Однако в строительной компании он был занят без официального оформления.

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