Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье из-за непогоды задерживаются семь поездов

В Подмосковье семь поездов задерживаются из-за урагана и поваленных деревьев
close
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на пути в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) в своем Telegram-канале.

Среди затронутых рейсов — поезда №142 (СмоленскАрхангельск), №102 (МоскваЯрославль), №21 (Лабытнанги — Москва), №101 (Ярославль — Москва), №1 (Владивосток — Москва), №107 (Вологда — Москва) и №16 (Москва — Архангельск). Несмотря на задержки, составы продолжают движение. В ФПК уточнили, что бригады обеспечивают пассажирам комфорт: в вагонах поддерживается температура, а тем, чьи поезда опаздывают на 4 часа и более, предоставляют питание.

«Сотрудники оказывают всестороннюю помощь. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в компании.

Также сообщалось, что в Московской области затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру

Ранее сообщалось, что в двух регионах России из-за непогоды нарушено электроснабжение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами