В Подмосковье из-за непогоды задерживаются семь поездов

В Подмосковье семь поездов задерживаются из-за урагана и поваленных деревьев

Из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на пути в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) в своем Telegram-канале.

Среди затронутых рейсов — поезда №142 (Смоленск — Архангельск), №102 (Москва — Ярославль), №21 (Лабытнанги — Москва), №101 (Ярославль — Москва), №1 (Владивосток — Москва), №107 (Вологда — Москва) и №16 (Москва — Архангельск). Несмотря на задержки, составы продолжают движение. В ФПК уточнили, что бригады обеспечивают пассажирам комфорт: в вагонах поддерживается температура, а тем, чьи поезда опаздывают на 4 часа и более, предоставляют питание.

«Сотрудники оказывают всестороннюю помощь. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в компании.

Также сообщалось, что в Московской области затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру

Ранее сообщалось, что в двух регионах России из-за непогоды нарушено электроснабжение.