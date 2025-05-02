Упавшие деревья и непогода затруднили движение на некоторых участках МЖД

Движение поездов по Савеловскому направлению восстановят ближе к 16:00

В Московской области затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру, сообщает пресс-служба минтранса Подмосковья.

Движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. Ожидается, что по Савеловскому направлению движение поездов возобновится ближе к 16:00.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что на территории Москвы объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с возможными заморозками.