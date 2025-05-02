В двух регионах России из-за непогоды нарушено электроснабжение

Из-за ухудшения погодных условий в ряде населенных пунктов Владимирской и Ивановской областей нарушено электроснабжение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимирской области.

В сообщении говорится, что в ночь на 2 мая из-за непогоды на территории региона произошло отключение электроснабжения, а также налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, в Александровском, Юрьев-Польском и Киржачском районах падали деревья. Пострадавших нет.

По информации МЧС Ивановской области, опубликованной в Telegram-канале, аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в Ивановском, Комсомольском, Тейковском муниципальных районах области.

2 мая более 400 населенных пунктов Московской области остались без электричества из-за снегопада. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что из-за непогоды на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев. По его словам, по всей области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. Ликвидацией последствий аномальных погодных условий занимаются более 200 аварийных бригад.

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