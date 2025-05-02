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В Башкирии мужчины подрались во время встречи поезда Победы

В Башкирии мужчины устроили драку в давке во время встречи поезда Победы

В Башкирии мужчины устроили драку в давке во время встречи поезда Победы. Об этом сообщил «Телеканал UTV».

Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел 1 мая на вокзале города Янаул. Двое мужчин начали потасовку во время приближения праздничного состава. Стоящие рядом люди с детьми попытались отстраниться от происходящего. По словам одной из местных жительниц, на перроне образовалась давка во время раздачи бесплатной каши, а на въезд в Янаул были пробки.

«Это вы еще не видели, какая очередь и давка была за кашей бесплатной. Мимо вагона с кухней, к экспозиции с военной техникой, было банально тяжело пройти. Девочку одну раздавили, она стояла и плакала, рассказывая о том, как ее толкали и что внутри все болит. Люди совсем разум потеряли», — рассказала женщина.

30 апреля в Санкт-Петербурге 56-летний мужчина подвергся нападению на автобусной остановке. Инцидент произошел на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Народного ополчения и попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее в Татарстане таксисты избили водителя до сотрясения мозга за то, что он брал попутчиков.

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