Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане таксисты избили водителя до сотрясения мозга за то, что он брал попутчиков

В Казани таксисты избили водителя за то, что он брал попутчиков

В столице Республики Татарстан Казани таксисты избили водителя за то, что он брал попутчиков. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Мужчина собирался забрать пассажиров у станции метро «Проспект Победы», когда к нему подошла компания таксистов. Одними угрозами агрессоры ограничиваться не стали и нанесли удары по лицу», — говорится в сообщении.

Как сообщили каналу горожане, это уже не первый подобный случай.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе автолюбители устроили массовую драку. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, при этом вокруг конфликтующих собрались десятки людей.

По информации Telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», злоумышленники пытались разбить в машине стекла. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки. В региональном МВД сообщили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства дорожного конфликта.

28 апреля в Самаре пассажиры автобуса устроили массовую драку. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся рядом с общественным транспортом.

Ранее в Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами