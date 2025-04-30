В Татарстане таксисты избили водителя до сотрясения мозга за то, что он брал попутчиков

В Казани таксисты избили водителя за то, что он брал попутчиков

В столице Республики Татарстан Казани таксисты избили водителя за то, что он брал попутчиков. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Мужчина собирался забрать пассажиров у станции метро «Проспект Победы», когда к нему подошла компания таксистов. Одними угрозами агрессоры ограничиваться не стали и нанесли удары по лицу», — говорится в сообщении.

Как сообщили каналу горожане, это уже не первый подобный случай.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе автолюбители устроили массовую драку. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, при этом вокруг конфликтующих собрались десятки людей.

По информации Telegram-канала «РЕН ТВ. Новости», злоумышленники пытались разбить в машине стекла. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки. В региональном МВД сообщили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства дорожного конфликта.

28 апреля в Самаре пассажиры автобуса устроили массовую драку. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся рядом с общественным транспортом.

Ранее в Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду.