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Жестокое избиение петербуржца на автобусной остановке попало на видео

В Петербурге неизвестный отправил мужчину в реанимацию, избив его на остановке

В Санкт-Петербурге 56-летний мужчина подвергся нападению на автобусной остановке. Инцидент произошел на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Народного ополчения и попал на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало издание «78.ru» в Telegram-канале.

На кадрах мужчина в черной куртке начинает толкать и избивать человека рядом. Тот пытается сопротивляться, но быстро падает на асфальт. После этого его оппонент продолжает начатое: бьет лежачего ногами и руками.

По информации издания, драка началась с ссоры двух мужчин. Знакомы ли агрессор и его жертва не уточняется.

После инцидента пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины зафиксировали множественные повреждения, в том числе перелом правого бедра со смещением.

Полиция задержала агрессора, им оказался 53-летний мужчина, практикующий боевые искусства.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в больницу.

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