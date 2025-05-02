Сотрудница полиции города Татарбунары Одесской области Украины Алиса Маркович сбила семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Отца ребенка, пожелавшего разобраться в ситуации, мобилизовали, рассказала мать пострадавшей и супруга мобилизованного Татьяна Коновалюк в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам женщины, наезд на ее ребенка произошел на центральной площади города Татарбунары днем 29 апреля. Она призвала общественность и ответственные органы власти помочь разобраться в этой ситуации и наказать виновную. Коновалюк уточнила, что свидетелем происшествия стал ее муж, отец девочки, который находился неподалеку.

«Дочка, пройдя половину пешеходного перехода, была сбита сотрудницей полиции, которая отвлеклась на мобильный телефон. На крики отца остановить машину, она не отреагировала и протянула пострадавшую до следующей «зебры», — написала Коновалюк.

Мать девочки рассказала, что виновница ДТП не вызвала скорую помощь, это сделал ее муж. На следующий день, 30 апреля, он прибыл в отдел полиции для получения информации о расследовании уголовного дела и получения объяснений, однако по прибытии в участок исчез. По словам женщины, связь с ним оборвалась.

Позже Коновалюк узнала, что ее мужа вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК (территориального центра комплектования — аналог российских военкоматов) для дальнейшей мобилизации.

До этого депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принес на заседание Верховной рады ноутбук и показал коллегам ролик с насильственной мобилизацией жителей Украины. Он пояснил, что хотел доказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в стране есть «бусификация» с ТЦК в главной роли.

Депутат добавил, что ТЦК — это военные, которые «сами по себе ничего не делают», а выполняют приказы Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Украины предрек мобилизацию граждан всех возрастов.