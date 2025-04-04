Россиянину, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства

SHOT: уфимцу после укуса собаки не хватило препарата от бешенства в больнице

Жителю Уфы, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства — в больнице заявили, что «вакцина отсутствует». Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

В разговоре с корреспондентами сам мужчина рассказал, что вечером 13 марта его покусала бездомная собака. Пострадавший сразу обратился в травмпункт, где ему ввели вакцину. Прививку нужно ставить 5–6 раз строго по расписанию. Но когда подошло время для четвертой инъекции в конце марта, препарата в травмпункте не оказалось. Там врачи заявили, что вакцина у них якобы отсутствует.

Мужчина и его семья начали искать медучреждение, где ему смогут поставить укол вакцины. Причем в частных клиниках лекарства также не нашлось. Нужный препарат в небольшом количестве нашли в городской клинической больнице.

До этого в Сарапуле уличная кошка, зараженная бешенством, набросилась на домашнего пса и его хозяйку. Инцидент произошел в частном секторе. Женщина вывела собаку на прогулку, когда на пса неожиданно набросилась бездомная кошка. Животное искусало пса и поцарапало его хозяйку. Кошку отловили, она оказалась заражена бешенством. На месте обнаружения заболевшего животного провели дезинфекцию.

Ранее в Орске бродячая собака укусила за лицо восьмилетнюю девочку.