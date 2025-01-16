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Бешеная лиса укусила ребенка в Амурской области

Mash: в Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка и мужчину
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Александр Вильф/РИА Новости

В Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, хищница заметила ребенка на улицах Поздеевки Ромненского района Амурской области. Животное напало на нее и успело укусить за палец, после чего бросилось на мужчину. Тот отбился от лисы так, что лиса не выжила.

После случившегося мужчина отнес хищницу в управление ветеринарии, где у нее диагностировали бешенство.

После установления диагноза врачи поспешили сделать укушенной девочке все необходимые прививки, которые защищают от бешенства. О состоянии ребенка данных не приводится. В самой Поздеевке ввели карантин, специалисты проводят дезинфекцию.

До этого в Архангельске во время кормления собак на платной экскурсии одно из животных напало на 13-летнего мальчика и покалечило его. В случившемся обвинили учительницу, которая организовала подопечным подобный досуг.

Ранее лошадь прокусила ребенку ногу в конном клубе Ленобласти.

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