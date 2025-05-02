В МЖД назвали срок восстановления движения поездов на Савеловском направлении

МЖД: движение поездов на Савеловском направлении планируют восстановить к вечеру

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила в Telegram-канале, что движение поездов на Савеловском направлении будет восстановлено к вечеру.

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двухпутном «Катуар — Лобня», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00 мск.

По данным оперативных служб, движение электропоездов на Рижском и Ярославском направлениях частично возобновлено. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Для удобства пассажиров организован компенсационный автобусный маршрут.

Незадолго до этого сообщалось, что в Московской области затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня».

Ранее в Подмосковье направили больше 50 аварийных бригад из-за аномальной погоды.