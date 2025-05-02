В Подмосковье направили больше 50 аварийных бригад из-за аномальной погоды

Два эшелона аварийных бригад направили специалисты главного управления МЧС России по Московской области в помощь энергетикам региона в ликвидации последствий циклона. Об этом сообщил начальник подмосковного главка ведомства Алексей Павлов, передает ТАСС.

Отмечается, что в первом эшелоне 20 бригад, в составе 72 человек. Этот эшелон работает в северо-западной части региона: в Сергиевом-Посаде, Талдоме, Дмитрове, Клине, Солнечногорске, Истре.

Второй эшелон сформирован в качестве резерва. Это 32 бригады, в составе которых 104 человека. По словам Павлова, бригады будут задействованы в случае ухудшения обстановки при поступлении запросов от энергетиков и муниципалитетов.

Спасатели приступили к работе около 04:30 мск. В первую очередь были освобождены все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения, а также железнодорожные пути. Больше всего работы было в районе Вербилок на Савеловском направлении, рассказал Павлов. Имеются затруднения на дорогах, но заторов нет, движение транспортных средств восстановлено.

Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе, особенно в северной его части, отмечались аномальные для мая погодные условия. По его словам, без света по всей области остались 26 тыс. человек.

Ранее синоптик предупредил россиян о «необычных погодных явлениях» летом.