Синоптик предупредил россиян о «необычных погодных явлениях» летом

Летом в РФ могут наблюдаться необычные погодные явления, которые будут происходить из-за изменений климата. Об этом в беседе с НСН заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это связано с изменениями климатической системы. Среди последствий не только повышение глобальных температур, <...>, но и повышение изменчивости процессов. <...> Я думаю, что летом мы услышим не один и не два анонса необычных погодных явлений», — сказал синоптик.

По его словам, климатические изменения также могут привести к увеличению длительности лета и уменьшению зимнего периода.

30 апреля в столичном главке МЧС России сообщили, что в Московском регионе и нескольких соседних областях в период с 1 по 3 мая ожидаются заморозки от -1 до -6°C.

Также МЧС по Московской области предупредило жителей столицы и региона об ухудшении погоды 30 апреля и 1 мая. В Московской области ожидается дождь, на севере региона со снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

Ранее жителей нескольких регионов призвали отказаться от шашлыков в майские праздники.