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В Турции поезда между крупнейшими городами остановились из-за технических проблем

TCDD: поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам
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Murad Sezer/Reuters

В Турции скоростные поезда между Стамбулом и Анкарой остановились по техническим причинам. Об этом сообщает компания TCDD («‎Турецкие железные дороги») в соцсети X.

«‎Ввиду технической неполадки с подачей электричества на станции Ярымджа в провинции Коджаэли наблюдаются задержки в движении поездов из Стамбула и в город», — говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над решением проблемы, уточнили в компании. Как сообщили в соцсетях пассажиры, один из поездов из Стамбула в Анкару остановился на станции Гебзе по меньшей мере на час.

До этого сообщалось, что в Московской области затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД «Соревнование — Большая Волга», «Вербилки — Савелово», а также двупутном «Катуар — Лобня». Осложнения возникли из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру.

Движение на Рижском и Ярославском направлении частично восстановлено. На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. Ожидается, что по Савеловскому направлению движение поездов возобновится ближе к 16:00.

Ранее поезд влетел в груженный пивом «КамАЗ», где сидели россияне.

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