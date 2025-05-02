Поезд влетел в груженный пивом «КамАЗ», где сидели россияне

В Ивановской области поезд влетел в «КамАЗ», который был загружен пивом и находился на переезде. Об этом сообщает УМВД по российскому региону в соцсети «ВКонтакте».

«В Тейкове товарный поезд снес на переезде КАМАЗ, груженый кегами с пивом. Состав с рельс не сошел и проехал дальше еще с километр пока не затормозил. Водитель и пассажир КамАЗа живы, но получили тяжелые травмы», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращаться на проезжей части.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало, как россияне вылетели из салона во время кульбита Honda CR-V.