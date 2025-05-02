В Новороссийске объявили опасность применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) объявлена в Новороссийске. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Жителям первой береговой линии дали инструкции, если они услышат сигнал «Внимание всем».

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — говорится в сообщении.

Горожан попросили не находиться на открытом пространстве около моря.

2 мая угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Крыму.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами. В частности, в Крыму и над акваторией Черного моря были ликвидированы 89 и 23 беспилотника соответственно.

Ранее режим опасности БПЛА был введен в Северной Осетии.