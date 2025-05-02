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Губернатор Белгородской области описал ситуацию в приграничных районах

Гладков назвал сложной обстановку в приграничных районах Белгородской области
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Антон Вергун/РИА Новости

Обстановка в приграничных районах Белгородской области по-прежнему остается крайне сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские военнослужащие продолжают обстреливать субъект РФ и наносить по нему удары с помощью дронов. Кроме того, на приграничных территориях фиксируется все больше случаев минирования.

«Стараемся максимально много информировать жителей <...> о сложной ситуации и как себя нужно вести в том или ином случае», — подчеркнул Гладков.

1 мая губернатор Белгородской области заявил, что украинские бойцы в течение суток выпустили 177 боеприпасов и 100 беспилотников по региону. Атакам подверглись 45 населенных пунктов в девяти районах, при этом по Краснояружскому району были нанесены удары с использованием 150 снарядов.

Как рассказал Гладков, в результате обстрелов оказались повреждены один многоквартирный дом и 15 частных домов. Также урон получили объект связи, 16 транспортных средств и два трактора, два магазина и сельскохозяйственное предприятие.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали бойцы подразделения «Орлан».

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Обстрелы Белгородской области
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