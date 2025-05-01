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Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 180 боеприпасами

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 177 снарядами за сутки
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Ashley Chan/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 180 снарядами, 150 из этих атак пришлись на Краснояружский район. Пострадали восемь человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, 30 апреля 45 населенных пунктов в девяти районах попали под удар ВСУ. Украинская армия, как уточняется, ударила 177 боеприпасами, также зафиксированы атаки 100 беспилотниками, сбили из них 41.

Повреждены, рассказал Гладков, один многоквартирный дом и 15 частных. А также сельхозпредприятие, объект связи, два магазина 16 транспортных средств и два трактора.

«В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка подверглись 25 обстрелам, в ходе которых выпущено 150 боеприпасов, и атакованы 27 беспилотниками», — говорится в сообщении.

Подробных данных о последствиях атаки еще нет, уточнил Гладков. В Ракитянском районе по поселку Ракитное ударил дрон самолетного типа, отметил он.

В Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы 16 беспилотниками, пострадали четыре человека. В столице региона подавили два дрона. В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось обстрелу 7 боеприпасами. В Валуйском округе 10 населенных пунктов атаковали 27 беспилотников. Также в городе Валуйки в результате атаки дрона по машине пострадал мужчина. В Волоконовском районе село Грушевка и хутор Екатериновка атакованы двумя беспилотниками украинских войск. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселкам Первомайский и Шамино, склам Архангельское, Графовка, Муром, Нехотеевка и Ржевка ВСУ выпустили 8 боеприпасов и 18 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино, уточнил глава региона, ранены трое жителей после атаки по автомобилю.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.

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