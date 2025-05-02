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Появились подробности о предотвращенном ФСБ теракте в Дагестане

ТАСС: предотвращенный ФСБ теракт в Дагестане планировался на 9 мая
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Женщина, задержанная по подозрению в подготовке теракта в Дагестане, дала признательные показания, рассказав, что должна была устроить взрыв в Хасавюрте 9 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

На опубликованном спецслужбой видео задержанная рассказала, что познакомилась в исламской группе в мессенджере Telegram с человеком по имени Абдулла, который просил фотографировать разные организации в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

«Он давал задание, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт: либо подложила (взрывное устройство. — прим. «Газета.Ru»), либо сама подорвалась», — сказала она.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт у здания правоохранительных органов в Дагестане. Силовики изъяли у задержанной компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В конце апреля ФСБ сообщила, что ее сотрудники задержали трех агентов спецслужб Украины, готовивших покушение на участника специальной военной операции. Уточнялось, что к этому причастны гражданин России, уроженец Украины 1980 года рождения и гражданин Белоруссии 1976 года рождения. Мужчины готовили взрывное устройство для осуществления теракта в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в СВО, отмечали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался устроить теракт после просмотра роликов украинской организации.

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