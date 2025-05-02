ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

ФСБ: в Дагестане задержали женщину, готовившую теракт у здания органов

Сторонница международной террористической организации задержана в Дагестане за подготовку взрыва самодельной бомбы у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), его цитирует «Интерфакс».

Известно, что речь идет о 59-летней женщине, по данным службы она планировала подрыв самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов.

«В принадлежащих ей средствах связи обнаружена переписка в иностранном мессенджере Telegram с боевиком указанной международной террористической организации, содержащая обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке», — сообщили правоохранители.

Сотрудники ФСБ изъяли у нее компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

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