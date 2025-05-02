Петербургская школьница выпала из окна после ссоры с возлюбленным

В Петербурге школьница выпала из окна после ссоры с избранником

В Петербурге 15-летнюю школьницу обнаружили под окнами дома с травмами после ссоры с возлюбленным. об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 2 мая в Невском районе. Несовершеннолетнюю обнаружили под окнами своего дома на бульваре Красных Зорь. Она проживает на четвертом этаже. Предварительно, девушка выпала из окна. На момент обнаружения школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб правого колена. Состояние несовершеннолетней оценивается как тяжелое. Отмечается, что перед происшествием девушка поссорилась со своим молодым человеком.

До этого мужчина выжил, упав с пятого этажа в Рязани. Его доставили в больницу с закрытым переломом позвоночника, множественными переломами ребер, закрытой травмой живота, а также внутренним кровотечением и травматическим шоком.

Ранее ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Москве.