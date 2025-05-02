Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская школьница выпала из окна после ссоры с возлюбленным

В Петербурге школьница выпала из окна после ссоры с избранником
close
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 15-летнюю школьницу обнаружили под окнами дома с травмами после ссоры с возлюбленным. об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 2 мая в Невском районе. Несовершеннолетнюю обнаружили под окнами своего дома на бульваре Красных Зорь. Она проживает на четвертом этаже. Предварительно, девушка выпала из окна. На момент обнаружения школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб правого колена. Состояние несовершеннолетней оценивается как тяжелое. Отмечается, что перед происшествием девушка поссорилась со своим молодым человеком.

До этого мужчина выжил, упав с пятого этажа в Рязани. Его доставили в больницу с закрытым переломом позвоночника, множественными переломами ребер, закрытой травмой живота, а также внутренним кровотечением и травматическим шоком.

Ранее ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами