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Мужчина выжил, упав с пятого этажа в Рязани

Мужчина выжил после падения с пятого этажа в Рязани
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Рязани мужчина упал с пятого этажа и остался в живых, сообщает YA62.RU.

По данным источника издания в экстренных службах, несчастный случай произошел ночью 30 апреля в микрорайоне Дашково-Песочня. Около 1:00 мужчина выпал из окна жилого дома на улице Советской Армии.

Пострадавшим оказался 26-летний местный житель, с закрытым переломом позвоночника, множественными переломами ребер, закрытой травмой живота, а также внутренним кровотечением и травматическим шоком его доставили в больницу. В каком он сейчас находится состоянии, не уточняется.

До этого рабочий упал с высоты 40 метров во время разборки колеса обозрения по окончании весенней ярмарки в Бремене. Мужчине было 49 лет, спасти его не удалось. Сейчас следователи уточняют обстоятельства инцидента.

Ранее 84-летний мужчина сорвался с креста во время реконструкции с распятием Иисуса в США.

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