Мещанский суд возбудил уголовное дело о госизмене

В Москве возбудили дело о госизмене против россиянина по фамилии Силаев

Мещанский районный суд Москвы возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении россиянина по фамилии Силаев, следует из судебной картотеки.

По данным из картотеки, в отношении Силаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как долго он пробудет под арестом, не сообщается. Также не приводятся другие детали о личности фигуранта и подробности его дела.

Накануне обвинения по статье о госизмене выдвинули в отношении крымского бизнесмена Олега Лысенко. По версии следствия, он, являясь владельцем банного комплекса, перевел деньги на счет, имеющий отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Бизнесмена заключили под стражу, свою вину он не признает. Лысенко просил апелляционную инстанцию выпустить его из СИЗО в связи с плохим состоянием здоровья, однако Мосгорсуд оставил его в изоляторе. По словам адвоката бизнесмена, он активно сотрудничает со следствием.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.