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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 2 мая

Гидрометцентр: дождь и до +9°C ожидаются 2 мая в Москве
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Антон Денисов/РИА Новости

Небольшой дождь, облачность и до +9°C ожидаются в Москве 2 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве прогнозируется +7-9°C. В ночь на 3 мая температура может опуститься до 0°C.

Ожидается ветер северный, северо-западный, местами до 15 м/с. Атмосферное давление в столице составит 747 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха может колебаться в пределах от +6 до +11°C. В ночь на 2 мая столбики термометров могут опуститься до отметки -5°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 2 мая в Москве пойдет мокрый снег, а видимость ухудшится до 600-1000 метров. Он добавил, что снежный покров появится и на севере Подмосковья. В Талдоме ожидается минимум до 3-6 см снежного покрова. В Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске высота составит до 6-9 см, а Клину – до 12-15 см.

2 мая, по словам Тишковца, температура воздуха в Москве составит +6-9°C, что на 7°C ниже климатической нормы.

Ранее ученые предупредили об учащении бесснежных зим к концу столетия.

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