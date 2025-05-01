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Москвичей предупредили об ухудшении погоды ночью

Синоптик Тишковец: ночью в Москве пойдет мокрый снег и ухудшится видимость
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Телеграм-канал «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений 🇷🇺»

В Москве предстоящей ночью пойдет мокрый снег, а видимость ухудшится до 600-1000 метров. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в предстоящую полночь снег пойдет вместе с ливнем. За сутки в городе ожидается рекордное количество осадков до 19-24 мм, что составляет более трети от месячной нормы.

«Температура воздуха в столичном регионе понизится до 0 — +3℃, в Верхневолжье ночью ожидаются слабые заморозки и гололедица», — добавил Тишковец.

Он отметил, что снежный покров появится и на севере Подмосковья. В Талдоме ожидается минимум до 3-6 см снежного покрова. В Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске высота составит до 6-9 см, а Клину – до 12-15 см. Тишковец не исключил вероятность появления к утру пятницы символического, не более 1-2 сантиметров, снежного покрова и в Москве, который в тот же день растает.

При этом 2 мая циклон испортит погоду в Поволжье и Волго-Вятской регионе, в Центральной России ненастье к середине дня прекратится до субботы. Температура воздуха в Москве составит +6-9℃, что на 7℃ ниже климатической нормы начала мая, заключил Тишковец.

Ранее на севере Хабаровского края неожиданно рано тронулся лед.

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