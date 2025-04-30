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Ученые предупредили об учащении бесснежных зим к концу столетия

GRL: к 2100 году количество зим без снега может увеличиться в четыре раза
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Максим Блинов/РИА Новости

Китайские климатологи из Синьцзянского института экологии и географии в Урумчи выяснили, что из-за глобального потепления мир столкнется с резким ростом «снежных засушливых сезонов» — периодов аномально низкого снежного покрова. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Снежные засухи бывают двух типов: «сухие» (когда зимой выпадает мало осадков) и «теплые» (когда из-за высоких температур снег тает раньше или заменяется дождем).

Согласно прогнозам, основанным на климатических моделях CMIP6, к 2050 году до 65% снежных засух будут именно «теплыми». При сценарии с высокими выбросами (SSP5-8.5) их частота к 2100 году вырастет в 6,6 раза, а комбинированные «сухо-теплые» события, наиболее опасные для экосистем и водоснабжения, станут встречаться в 3,7 раза чаще.

Наибольший риск касается регионов средних и высоких широт, включая горные системы и территории, зависящие от талых вод. Это создаст угрозу для сельского хозяйства, гидроэнергетики и питьевых ресурсов миллионов людей.

Авторы исследования подчеркивают: полученные данные должны стать основой для стратегий адаптации к изменению климата.

Ранее ученые предупредили о наступлении солевых фронтов по всему миру.

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