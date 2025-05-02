В московский суд поступило новое дело о госизмене

В Мещанский суд Москвы поступило новое дело о государственной измене

В Мещанский районный суд Москвы поступило уголовное дело о госизмене. Это следует из карточки.

Дело в отношении Силаева В.А. зарегистрировали 30 апреля. Речь идет об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Рассмотрение дела назначили на 1 мая. Подробная информация о личности фигуранта и сути дела в карточке не приводится.

30 апреля Краснодарский краевой суд приговорил жителя Сочи к 12 годам лишения свободы за передачу данных о противовоздушной обороне (ПВО) российской армии. Суд установил, что осужденный, работая стрелком на объекте охраны железной дороги, в 2023 году предоставлял своему знакомому — сотруднику полиции Украины — фото- и видеоматериалы с координатами систем ПВО. Подсудимый вину свою признал, он содействовал следствию. Это было учтено как смягчающее обстоятельство.

Ранее жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в рамках дела о государственной измене и диверсии на железной дороге.