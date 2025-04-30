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В Ярославле вынесли приговор мужчине, устроившему диверсию на железной дороге

Жителя Ярославля осудили на 20 лет за госизмену и диверсию на железной дороге
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Антон Денисов/РИА Новости

Жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в рамках дела о государственной измене и диверсии на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

По данным следствия, мужчина выступает против проведения специальной операции на Украине. На этом фоне в мае 2024 года он установил связь с сотрудником украинских спецслужб, после чего получил задание поджечь релейный шкаф на железной дороге. За это россиянину обещали заплатить 30 тыс. рублей.

В результате он приобрел бензин и с его помощью поджег оборудование на перегоне между станциями Ярославль и Дунайка. Мужчина снимал свои действия на телефон и впоследствии отправил видеозапись куратору. Но тот так и не перевел ему обещанные деньги, подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что житель Ярославля нанес ущерб примерно на полмиллиона рублей. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта и возбудили против него уголовное дело по ст. 275 и п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ.

«По совокупности преступлений, окончательно подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Из него следует, что приговор пока не вступил в законную силу.

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