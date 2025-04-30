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Жителя Сочи приговорили к лишению свободы на 12 лет за государственную измену

Жителя Сочи приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу данных о ПВО
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Антон Денисов/РИА Новости

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Сочи к 12 годам лишения свободы за передачу данных о паровоздушной обороне (ПВО) российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края».

Судом было установлено, что осужденный, работая стрелком на объекте охраны железной дороги, в 2023 году предоставлял своему знакомому — сотруднику полиции Украины — фото- и видеоматериалы с координатами систем ПВО.

По данным следствия, у украинского полицейского была связь с представителями разведки Украины, а переданные данные могли быть использованы против интересов безопасности Российской Федерации.

Подсудимый вину свою признал, он содействовал следствию. Это было учтено как смягчающее обстоятельство. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 12 лет в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на год.

30 апреля жителя Ярославля приговорили к 20 годам лишения свободы в рамках дела о государственной измене и диверсии на железной дороге.

Ранее в Ростовской области осудили фигурантов дела о подготовке взрывов в городе Мелитополе.

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